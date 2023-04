Stiri pe aceeasi tema

- Doua avioane de lupta F-16 romanești au fost alertate din Germania, de Centrul de operații aeriene NATO din Uedem, dupa ce au fost detectate pe radar „doua aeronave neidentificate”, aflate „deasupra apelor internaționale din zona de responsabilitate a NATO”, mai precis in Țarile Baltice, au informat…

- Avioane de lupta americane au interceptat joi, pentru a doua oara in doua zile, avioane de lupta și bombardiere rusești care zburau in apropiere de statul american Alaska, deși aparatele nu au intrat in spațiul aerian al Stateor Unite sau al Canadei. Marți, doua avioane NORAD F-35 au interceptat…