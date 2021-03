Două adolescente din Franţa, convocate în faţa judecătorului după o farsă pe TikTok Doua adolescente, in varsta de 15, respectiv 17 ani, urmeaza sa fie chemate in fata unui judecator pentru minori din Franta dupa ce au participat la o provocare pe reteaua sociala TikTok ce sugera implicarea lor intr-o crima, relateaza sambata AFP care citeaza o sursa judiciara.



Cele doua tinere, care locuiesc in regiunea Grasse (sud-est), vor trebui sa raspunda in luna aprilie, in biroul judecatorului, in fata unor acuzatii de "alarma falsa care sugera o tragedie", a precizat Fabienne Atzori, care detine functia de procuror in Grasse. Un delict pentru care ele risca, teoretic, pana… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

