Două accidente rutiere au avut loc, în această dimineață, în municipiul Brașov și pe DN10 Cu puțin timp in urma, la intersecția strazilor 13 Decembrie și Indepenței din municipiul Brașov, a avut loc un accident rutier, in care au fost implicate un autoturism și o bicicleta. In urma coliziunii, biciclistul a primit ingrijiri medicale de urgența la fața locului și a fost transportat la o unitate spitaliceasca. In urma testarii cu aparatul etilotest a conducatorului auto, rezultatul a fost 0. Polițiștii efectueaza cercetari pentru a stabili cu exactitate cauzele și imprejurarile producerii accidentului rutier. Traficul este dirijat de catre polițiști și va fi reluat in integralitate in… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O adolescenta de 17 ani din Brasov a murit fulgerator, dupa ce a intrat in șoc septic. Un tatuaj ar fi declanșat infecția puternica. Tanara de 17 ani, s-a stins din viata la Spitalul de Pediatrie din Brasov, acolo unde fusese internata cu șoc septic, din cauza unei infecții cauzate de la un tatuaj pe…

- Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Feldioara efectueaza acte de urmarire penala in cazul unei semnalari de furt din locuința, pentru care autorul a fost identificat și reținut. Astfel, in cursul lunii iulie a.c., polițiștii au fost sesizați de catre o persoana cu privire la faptul ca, din…

- Cu puțin timp in urma, pe strada Mihai Viteazu din comuna Apața, județul Brașov, a avut loc un accident rutier, in care au fost implicate un autoturism și o bicicleta. In urma coliziunii, biciclista a primit ingrijiri medicale de urgența la fața locului și a fost transportata la o unitate spitaliceasca.…

- Politistii gorjeni au deschis o ancheta dupa ce au fost descoperite, miercuri, fragmente osoase care par a fi umane, intr-o cutie metalica aflata in podul unei biserici din Targu Jiu. O cutie metalica in care erau depozitate oase care par a fi de om a fost gasita, miercuri, in podul unei biserici din…

- Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov efectueaza verificari pentru identificarea unei persoane disparute, dupa ce au fost sesizați, in seara de 10 august a.c., cu privire la faptul ca numita GRANCEA ARTIMIZA BIANCA, in varsta de 23 ani, a plecat voluntar, in jurul orei 08.00,…

- Un accident a avut loc pe DN1, in Predeal. Un tir a ieșit in afara drumului. Traficul este blocat. UPDATE: Cu putin timp in urma a avut loc un accident rutier pe DN1, km 139 (in zona localitații Predeal) ca urmare a coliziunii dintre un autocamion și o autoutilitara, soldat cu pagube materiale. La fața…

- La data de 7 iulie, in jurul orei 18.35, polițiștii Biroului Rutier Brașov au fost sesizați cu privire la producerea unui accident de circulație, ce ar fi avut loc la data de 6 iulie, in jurul orei 23.15, pe bld. Al. Vlahuța, din municipiul Brașov, in care ar fi fost implicate 3 autoturisme. In urma…