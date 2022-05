Două accidente de noapte în Bacău Azi noapte, au avut loc, in Bacau, doua accidente rutiere care au implicat cate doua autoturisme. Accidentele s-au petrecut pe artere importante: pe Calea Marașești și pe Strada Mioriței. Pe Calea Marașești s-au tamponat doua mașini. Una a ajuns in stația de autobuz iar cealalta s-a izbit de un stalp de iluminat pe partea cimitirului. […] Articolul Doua accidente de noapte in Bacau apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

