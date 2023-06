Procesul a doi dintre cei trei bucureșteni care in urma cu 4 ani au fost saltați de procurori, dupa ce au sechestrat o tanara din Capitala și au obligat-o sa se prostitueze intr-o camera de hotel din Bistrița, s-a mutat la Curtea de Apel Cluj. In vara anului trecut, la Bistrița, unul a fost achitat, iar celalalt a fost condamnat la un an și 10 luni de inchisoare cu executare. Cel de-al treilea barbat a fost judecat intr-un dosar disjuns, in procedura simplificata, intrucat și-a recunoscut faptele. Pedeapsa primita de acesta este de 2 ani, plus un rest de 793 de zile de inchisoare, ramas dintr-o…