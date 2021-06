Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit ebihoreanul.ro , agentul principal Paul Jula lucreaza la Sectia Rurala de Politie Valea lui Mihai, si petrecuse noaptea in club cu un grup de tineri din Chiscau, inclusiv cu victima, Beniamin, care ii este prieten si vecin.Din inregistrare se vede ca intre cei doi s-a iscat o cearta in fata…

- Un politist din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta a agresat un barbat de 55 de ani, lovindu-l cu piciorul in cap. Victima a intrat in coma, iar vineri a murit. Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, un barbat in varsta de 26 de ani din…

- Intre timp, victima se afla in stare grava la un spital din Constanța, iar medicii spun ca are nevoie de 100 de zile de ingrijiri medicale. Polițistul care l-a agresat pe barbatul de 55 de ani a fost reținut de agenți, informeaza ziarul local ReplicaOnline. Incidentul a avut loc, vineri, in apropierea…

- Barbatul care a impușcat in cap, vineri, 7 mai, un alt participant la o partida de vanatoare ilegala organizata in Remetea, județul Bihor, a fost retinut pentru 24 de ore, sub acuzatia de braconaj si vatamare corporala din culpa, relateaza site-ul local eBihoreanul.Potrivit sursei citate, procurorul…

- Barbatul care si-a impuscat ieri, 7 mai 2021, in cap partenerul de braconaj, a fost retinut pentru 24 de ore, in cursul nopții, sub acuzatia de braconaj si vatamare corporala din culpa, procurorul de la Parchetul de pe langa Judecatoria Beius care coordoneaza ancheta urmand sa decida in cursul zilei…

- La data 24 aprilie a.c., politistii Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, sprijiniți de polițiști de investigații criminale, de investigarea criminalitații economice, de la ordine publica și luptatori din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean…