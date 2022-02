Dosar penal pentru un bărbat din Alba prins beat la volan: Ce alcoolemie avea Dosar penal pentru un barbat din Alba prins beat la volan: Ce alcoolemie avea Dosar penal pentru un barbat din Alba prins beat la volan: Ce alcoolemie avea La data de 24 februarie 2022, in jurul orei 18.00, polițiștii Secției 9 Poliție Rurala Campeni au depistat un barbat, de 34 de ani, din comuna Scarișoara, in timp ce conducea un autoturism, pe DN 75, pe raza comunei Vadu Moților, […] Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol si foto: ziarulunirea.ro

