DOSAR PENAL PENTRU NEELIMINAREA ECOLOGICĂ A FREONULUI La data de 27 septembrie a.c., polițiștii Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Salaj au intocmit un dosar penal pentru o infracțiune privind protecția mediului. Polițiștii de la arme au efectuat un control la o societate comerciala, din comuna Nușfalau, constatand ca administratorul acesteia nu a luat masurile necesare in vederea eliminarii ecologice a freonului din sistemul de climatizare de la doua autoturisme, aflate in diferite stadii de dezmembrare in curtea societații. De asemenea, societatea nu deținea o instalație omologata de recuperare a freonului și nici nu avea contract… Citeste articolul mai departe pe Ztv.ro…

Sursa articol si foto: Ztv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, 11 septembrie, la ora 11:20, polițiștii Serviciului Rutier Salaj au intocmit un dosar penal pentru conducerea unui autovehicul neinmatriculat. Conducatorul auto, un barbat, de 32 de ani, din comuna Romanași a fost depistat in timp ce conducea un autoturism, pe Drumul Național 1F.…

- Sambata, 10 septembrie, polițiștii Biroului Rutier Zalau au intocmit un dosar penal pentru alcoolemie peste limita legala, unui barbat din comuna Agrij, depistat in zona Meseș. Conducatorul auto, un barbat de 44 de ani, a fost depistat in timp ce conducea un autoturism pe Drumul Național 1F, in zona…

- Noaptea trecuta, 9 septembrie, la ora 01:15, pe Drumul Județean 191C, la km 3+900 de metri, in localitatea Huseni, comuna Crasna s-a produs un accident de circulație soldat cu decesul a doua persoane și ranirea altor doua. Din primele verificari efectuate de polițiști a reieșit ca, un tanar de 19 ani,…

- La data de 23 august a.c., polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Sanmihaiu Almașului au efectuat trei percheziții domiciliare in comunele Sanmihaiu Almașului și Hida, intr-un dosar de furt de motorina din utilaje de construcții. Polițiștii au fost sesizați de catre șeful unei firme de paza, cu privire…

- La data de 17 august a.c., polițiștii Serviciului Rutier Salaj au depistat in trafic un tanar cu permisul reținut, in timp ce conducea un autourism pe care l-ar fi sustras cu scopul de a-l folosi pe nedrept. Tanarul, de 22 de ani, din Zalau a fost depistat in flagrant delict, pe Drumul Național 1F,…

- Duminica, 14 august, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Zalau au intocmit dosar penal unui barbat, de 30 de ani, din Zalau, care a incalcat ordinul de protecție emis de instanța. Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Zalau a fost sesizați, prin apel 112, de catre o femeie, din…

- Ieri, 31 iulie, polițiștii Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase au descoperit la domiciliul unui vanator, din comuna Sanmihaiu Almașului, muniție confecționata artizanal. Polițiștii s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca barbatul, fiind autorizat sa dețina, poarte și…

- Sambata, 23 iulie, polițiștii Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Salaj au intocmit un dosar penal cu privire la nerespectarea regimului armelor și munițiilor, fiind descoperite doua arme neletale in posesia unei persoane neautorizate. La data de 23 iulie…