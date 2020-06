Dosar penal pentru Margherita. Clejanii sunt la pământ. Bătaia ilegală a ajuns la TV Vedeta s-a ales cu un nou dosar penal dupa ce mai multe imagini revoltatoare in care ea este protagonista au ajuns in televiziune. Dupa tot scandalul ce urmat dupa accidentul provocat de vedeta, lumea ar fi crezut ca Margherita nu va mai intra in necaz pentru o buna perioada de timp, dar se pare ca nu s-a intamplat așa. Lasand in urma acuzațiile conform carora ar fi consumat substanțe interzise inainte sa loveasca o alta mașina in trafic, Margherita nu a putut sta departe de probleme. Cantareața s-a ales cu dosar penal dupa ce la Tv au ajuns unele imagini in care animalul ei de companie este… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

