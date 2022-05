Dosar penal din pricina poftelor de gravidă ale soţiei Poftele de femeie insarcinata ale sotiei sale l-ar putea trimite pe un tanar dupa gratii. Said Albetar a fost depistat la volan fara permis si cu droguri in buzunar. Judecat deja si pentru furt, aceasta noua fapta i-ar putea deschide in fata portile penitenciarului. In noaptea de 16/17 iulie anul trecut, politistii au oprit pe strada Cicoarei un Ford care se indrepta spre calea Galata. La volan se afla Said Albetar, pe locul din dreapta statea sotia sa, insarcinata, iar pe bancheta din spate un prieten, C.A. La vederea politistilor, soferul a inceput sa fie agitat, ceea ce a accentuat suspiciunile… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

