Dosar penal deschis pentru teste coronavirus importate, clasat de procurori

- Procurorii de la Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 3 au clasat un dosar in care au fost efectuate cercetari in legatura cu o firma care a importat din China 2.500 de teste pentru depistarea infectiei cu coronavirus. "In data de 08.04.2020, la propunerea organelor de cercetare penala din…

- Procurorii parchetului local Bistrița au deschis un dosar penal pentru zadarnicirea combaterii bolilor pe numele medicului care a decis externarea unui pacient in varsta de 77 de ani, fara respectarea protocoalelor pentru suspectii de Covid-19, iar la Constanța este urmarit singurul asistent medical…

- Numarul deceselor cauzate de epidemia noului coronavirus in Statele Unite a trecut pragul de 4.000, dublandu-se in doua zile, a anuntat, miercuri, Universitatea Johns Hopkins. relateaza AFP preluata de news.ro. In total, 4.076 de decese cauzate de covid-19 au fost inregistrate, pana miercuri, de la…

- Cresterea numarului de cazuri importate de coronavirus in China sporeste riscul ca tara sa treaca printr-un al doilea val de contagieri, a declarat duminica Mi Feng, purtator de cuvant al Comisiei Nationale de Sanatate, informeaza Reuters. “China a inregistrat deja un total de 693 de cazuri provenite…

- Bilanțul cazurilor de infecții cu noul coronavirus a crescut spectaculos in Statele Unite și a depașit cifrele inregistrate in China sau Italia. Conform datelor centralizate de Universitatea Johns Hopkins, in Statele Unite au avut loc 85.991 de infecții cu Covid 19, fața de 81.782 in China sau 80.589…

- Procurorii de la Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1 instrumenteaza un dosar penal pentru vanzare online de teste rapide COVID-19, despre care anchetatorii spun ca sunt false. Zece perchezitii au fost efectuate, miercuri, in capitala si in judetele Constanta, Galati si Cluj. Procurorii au…

