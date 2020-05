Alte noua decese, cauzate de COVID-19. Bilantul a ajuns la 780

Inca noua persoane au decedat in urma infectarii cu coronavirus. Bilantul a ajuns la 780.Deces 772 Femeie, 93 ani, judet Arad. Beneficiar in Centrul de persoane varstnice. Internata in data de 25.04.2020 in Spitalul Judetean de Urgenta Arad Boli Infectioase. Recoltare pentru… [citeste mai departe]