Dorințele de Crăciun ale copiilor: Cele mai frecvente căutări pe internet In aceasta perioada copii fac listele de dorințe pentru Moș Craciun. Experții Kaspersky Safe Kids recomanda parinților sa fie atenți la cautarile copiilor de pe Google din aceasta perioada. Datele arata ca interesele copiilor din acest an sunt jocurile (44%), muzica (14%) și cumparaturile (10%). Cel mai cautat joc pe Google este Roblox, iar cea mai dorita jucarie este LEGO. Im topul cautarilor sunt Roblox (23%), Among Us (21%) și Minecraft (20%). Alte jocuri populare sunt Gacha Life (16%) și Fortnite (11%). La capitolul trupe de muzica, cele mai cautate trupe au fost BTS și BLACKPINK.

