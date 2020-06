Stiri pe aceeasi tema

- Florinel Coman a ales bine, bine de tot! Ioana Timofeciuc, iubita fotbalistului, a atras atenția in plina zi cu ce a inzestrat-o mama natura! Bruneta a fost surprinsa de paparazzii Spynews.ro intr-o ipostaza demna de pus pe Instagram... Daca tot ii place sa se afișeze... hot!

- Recent, acesta a postat o fotografie in care era in piscina vilei sale, iar ipostaza in care apare in fotografie le-a amintit tuturor de ziua in care Iisus a mers pe apa. Codin Maticiuc nu a putut rata momentul și i-a lasat un comentariu extrem de amuzat artistului. Bineințeles, replica acestuia nu…

- Pe langa faptul ca reușește sa-i incante pe toți cu vocea sa inconfundabila la fiecare concert, Dorian Popa are la fel de mult succes și la... fete. Astfel ca, nu este de mirare ca este unul dintre cei mai ravniți barbați din Romania. De curand, celebrul cantareț a facut furori in randul fanelor, lasandu-se…