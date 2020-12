Stiri pe aceeasi tema

- "Chelutu cu bradutu", o compozitie muzicala lansata pe 9 decembrie, are deja peste 200.000 de vizualizari pe Youtube si toate sansele sa devina si ea un mare hit, la fel ca si celebra piesa "Inoata Chelutu", a constanteanului Dorian Popa, videoclip ce l puteti vizualiza in sectiunea Video a materialului.…

- Decizia judecatorilor i-a taiat elanul procesomanei, dosarul fiind inchis definitiv. Conform evz.ro, in noaptea de 15 spre 16 iunie 2013, reclamanta se afla la volanul masinii personale, iar polițiștii din Ploiești au incercat sa o opreasca in trafic. Aceasta a refuzat sa opreasca, a acroșat un poșlițist…

- Proiectul de hotarare privind prelungirea starii de alerta va fi analizat, vineri, in cadrul ședinței de Guvern. Premierul interimar Nicolae Ciuca spune ca prin asta se infirma zvonurile legate de faptul ca Romania va intra in lockdown. „Astazi in sedinta de Guvern vom lua o hotarare de guvern prin…

- Compania germana de biotehnologie BioNTech lucreaza la o formula pentru vaccinul sau care sa permita livrarea acestuia la temperatura camerei, a declarat, miercuri, CEO-ul Ugur Șahin, pentru CNN. ”Lucram la o formula care ne-ar putea permite sa livram vaccinul chiar și la temperatura camerei, iar acest…

- ​Dupa ce Microsoft a anunțat profit record pentru trimestrul trecut a venit rândul celorlalți patru mari giganți sa prezinte rezultatele financiare, iar cifrele sunt excelente. Vânzarile Amazon s-au apropiat de 100 miliarde dolari, Google a afișat profit record, iar vânzarile Apple…

- Eric Schmidt, fostul CEO de la Google, spune ca rețelele sociale sunt „amplificatoare pentru idioți, iar „excesele“ din mediile sociale vor provoca probabil reglementari mai stricte ale platformelor de internet in anii urmatori, scrie Bloomberg, citat de hotnews . Schmidt, care a parasit consiliul de…

- Noaptea Tarziu a lansat duminica seara o parodie extrem de amuzanta dupa piesa „Inoata Cheluțu” de la Dorian Popa. Piesa baieților de la NT se numește „Pozeaza Funduțu’ ” și e o ironie la adresa la adresa multor influenceri de pe Instagram. O parte din filmari au fost realizate chiar la Dorian Popa…