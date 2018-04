Stiri pe aceeasi tema

- Principalele favorite la castigarea trofeului, Arsenal Londra si Atletico Madrid vor lupta pentru calificarea in marea finala. La tragerea la sorti de la Nyon s-a stabilit ca meciul tur se va disputa la Londra, iar returul - la Madrid.

- La doar 22 de ani, duo-ul format din Cesar și Dorian, ambii din Paris a cunoscut succesul in toata Europa, cucerind apoi toata lumea. “Be mine”, hit-ul ce i-a consacrat este un amestec intre sunetul rock al anilor 70 și electro contemporan și a strans in doar un an peste 300 milioane de difuzari in…

- Secretarul adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a afirmat, sambata, ca ''batalia'' din partid se da pe voturi, adaugand ca ''bataliile, de obicei, nu sunt corecte''.''Greu de spus daca este corecta. Bataliile, de obicei, nu sunt corecte. Acum e o batalie care se da pe voturi'', a spus Stefanescu,…

- Ionel Danciulescu, directorul sportiv al celor de la Dinamo, le-a dat fanilor o veste cat se poate de proasta inaintea meciului decisiv cu Astra de sambata. Titular incontestabil in atacul "cainilor", Adam Nemec s-a accidentat in Derby și ar putea fi indisponibil in ultima etapa din sezonul regulat. …

- Grigor Dimitrov s-a calificat in finala turneului de la Rotterdam in urma unui abandon al lui Goffin, care s-a accidentat la scorul de 3-6, 1-0. VEZI VIDEO Belgianul a avut parte de un eveniment nefericit. Mingea i-a ricoșat din rama rachetei direct in ochi. Goffin n-a mai putut continua și a fost nevoit…

- Victorie importanta pentru FCSB in șaisprezecimile de finala ale Ligii Europei. Echipa bcureșteana a invin-o in meciul tur pe Lazio Roma cu scorul de 1-0. Golul decisiv a fost marcat in minutul 29 de Harlem Gnohere. Atmosfera de zile mari aici, pe Arena Naționala.

- “Ne-am fi dorit sa organizam semifinalele si finalele in municipiu, dar salile de sport unde s-a fi putut desfasura aceste partide sunt ocupate duminica”, a afirmat Leontin Moga, secretarul AJF Salaj. Cea de-a XIX-a editie a “Cupei AJF” se incheie la finalul acestei saptamani, duminica fiind programate…

- Situația Simonei Halep inainte de finala de la Australian Open a fost taxata dur de Martina Navratilova! Caștigatoarea a 18 turnee de Grand Slam a vorbit despre situația in care se afla Simona Halep inaintea finalei Australian Open: nu are sponsor tehnic."Este ridicol! Nu știu ce s-a intamplat…