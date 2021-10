Dorel Vișan, invitat mâine la Bistrița: Casa de Cultură a Sindicatelor împlinește 52 de ani! Dorel Vișan va sosi maine la Bistrița, pentru a participa la aniversarea uneia dintre cele mai longevive instituții culturale din oraș. Casa de Cultura a Sindicatelor implinește 52 de ani. La fel și ansamblul Codrișorul, care activeaza aici. In cinstea acestuia, la Muzeul din Bistrița are loc duminica un spectacol aniversar extraordinar. Casa de Cultura a Sindicatelor și ansamblul folcloric Codrișorul, care activeaza aici, aniverseaza, in acest weekend, 52 de ani de activitate culturala. Pentru a marca așa cum se cuvine aceasta aniversare, Alexandru Cațcauan, directorul instituției, a pregatit… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

