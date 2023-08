Stiri pe aceeasi tema

- Urmatoarea audiere in dosarul conspiratiei in alegerile din 2020 al lui Donald Trump a fost stabilita la 28 august, imediat dupa prima dezbatere a alegerilor primare republicane in vederea alegerilor prezidentiale din 2024, relateaza The Associated Press, citat de Mediafax.Fostul sef de stat urmeaza…

- Fostul președinte american Donald Trump a sosit joi la un tribunal federal din Washington pentru a se confrunta cu acuzațiile ca a condus o conspirație construita pe minciuni pentru a anula alegerile prezidențiale din 2020, culminind cu un atac asupra sediului democrației americane. Trump, favorit pentru…

- Fostul presedinte american Donald Trump a fost pus de acuzare pentru ca a complotat in vederea anularii infrangerii sale in alegerile din 2020. Potrivit CNN , in cadrul anchetei avocatului special Jack Smith, Trump a fost acuzat de: conspiratie in vederea fraudarii Statelor Unite; conspiratie in vederea…

- Donald Trump domina competitia interna republicana pentru alegerile prezidentiale din Statele Unite de anul viitor, avand un sprijin de 47% in Partidul Republican, mult peste cel de 19% pentru guvernatorul statului Florida, Ron DeSantis, indica rezultatel

- In materialul de astazi „China la zi” va prezentam traducerea din limba chineza a unui articol relevant pentru viziunea chineza, publicat in ziarul Global Times pe data de 13 iunie, cu privire la cea de-a 10-a Conferința a Forumului de Cooperare China-Țarile Arabe.