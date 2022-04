Stiri pe aceeasi tema

- In 27 martie, in București se va desfașura evenimentul ”Legal Half-Marathon”. Competiția are ca obiective sprijinirea unor cauze caritabile importante pentru societatea romaneasca prin strangerea de fonduri, precum și promovarea mișcarii, a alergarii in aer liber, a unui stil de viața sanatos. Baimareanul…

- Persoanele care au colesterol și trigliceride crescute in sange trebuie sa știe ca nu sunt de vina oul și slanina, ci uleiul de palmier, spun specialiștii. Din punct de vedere nutritiv, uleiul de palmier conține 45-55% acizi grași saturați, care cresc colesterolul din sange și riscul de aterogeneza.…

- Mai multi politisti din judetul Covasna au donat sange pentru copilul in varsta de 10 ani din Sfantu Gheorghe care a ajuns in stare grava la spital dupa ce a fost atacat de caini in urma cu cateva zile. Directorul Centrului de Transfuzie Sanguina Covasna, dr. Andi Rosin, a declarat ca politistii au…

- Persoanele asigurate care ingrijesc un pacient bolnav de cancer in varsta de peste 18 ani beneficiaza de concediu si de indemnizatie, prevede o lege promulgata azi de presedintele Klaus Iohannis. Durata de acordare a concediului si a indemnizatiei este de cel mult 45 de zile calendaristice la interval…

- Persoanele cu handicap accentuat si grav vor fi evaluate de acum acasa, a anunțat miercuri, 2 februarie, Dumitrița Gliga, deputat PSD de Mureș. "De ani de zile, concetatenii nostri cu deficiente incadrate la handicap grav si accentuat, erau nevoiți sa se deplaseze anual, in ciuda dificultaților, la…

- Dezvaluirea, facuta sub condiția anonimatului, vine sa contribuie la ingrijorarea crescanda a SUA ca Rusia s-ar putea pregati pentru o noua invazie a Ucrainei, deoarece a adus deja peste 100.000 de militari in apropierea granițelor sale. Ministerul rus al Apararii nu a raspuns imediat unei cereri scrise…

- Serviciile medicale acordate in centrele de evaluare ambulatorie pentru persoanele infectate cu SARS-COV-2 vor fi decontate de catre casele de asigurari de sanatate. Ministrul sanatații și Casa Naționala de Asigurari de Sanatate au stabilit astazi modul de contractare și decontare a acestor servicii.…

- Persoanele sau familiile din municipiul Targu Mureș care adopta copii pot beneficia și anul acesta de un sprijin financiar in valoare de 2.000 de lei. Banii sunt alocați prin Direcția de Asistența Sociala a municipiului, in baza unei Hotarari a Consiliul Local (nr. 333/28.11.2019). Acest sprijin se…