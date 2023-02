Stiri pe aceeasi tema

- Doua aeronave militare ale Romaniei vor duce marți donații umanitare in Siria, puternic afectata de cutremurele de acum o saptamana. Doua aeronave de transport C-27J Spartan, apartinand Fortelor Aeriene Romane, executa marti o misiune de transport aerian in sprijinul populatiei siriene, afectata de cutremurele…

- Doua aeronave de transport C-27J Spartan, apartinand Fortelor Aeriene Romane, executa marti o misiune de transport aerian in sprijinul populatiei siriene, afectata de cutremurele din 6 februarie, informeaza Ministerul Apararii Nationale. MApN reaminteste ca, in baza Hotararii Comitetului National pentru…

- O echipa a Departamentului pentru Situații de Urgența se afla in Turcia de cinci zile și participa alaturi de salvatori sosiți din toata lumea la cautarea și recuperarea oamenilor prinși sub betoanele cladirilor care s-au prabușit in urma cataclismului din 6 februarie. Un barbat de origine siriana a…

- Un barbat din Turcia a transmis un mesaj de „mulțumire și prețuire” pe pagina de Facebook a Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), pentru eforturile depuse de una dintre echipele romane de sprijin, care cauta supraviețuitori in Turcia in urma cutremurului, anunța sambata, 11 februarie, DSU.„De…

- Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), spune ca echipele de salvatori din Romania care au plecat in Turcia vor ramane acolo pana cand se va decide ca nu mai este nevoie de ei. Șefu DSU a zis, joi, in Vama Albita ca temperaturile scazute din Turcia au impact in privinta…

- Doua echipa va ajunge, astazi, acolo, a anuntat, coordonatorul Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat. Tot el a precizat ca salvatorii romani vor ramane cat este nevoie in Turcia si numarul lor ar putea sa creasca daca se va cere acest lucru. Raed Arafat a mai spus ca pentru Siria,…

- Opt romani - cinci studenți și trei cadre didactice - au fost imbarcați pentru a fi repatriați de pe Aeroportul din Adana, Turcia, prin intermediul unui zbor umanitar MApN organizat ca parte a misiunii de sprijin a Departamentului pentru Situații de Urgența. In aeronava vor fi și doi polonezi, anunța…

- Echipele de salvatori romani pentru Turcia sunt trimise in cadrul unei misiuni internaționale de sprijin pentru țara afectata de cutremure. Aeronavele militare vor decola din Baza 90 Transport Aerian din Otopeni luni, 6 februarie, in jurul orei 14.00, cu destinatia Adana, Turcia”, a transmis Ministerul…