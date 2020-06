A treia ediție a campaniei, ”Intra in cercul solidarITații!”, inițiata de ECOTIC și GreenWEEE, in perioada 5 iunie – 20 octombrie, are loc in contextul digitalizarii cauzate de pandemie. Președintele ECOTIC, Valentin Negoița, a evidențiat gradul redus de acces la tehnologie al comunitaților defavorizate, dovada ca 32% dintre elevii din Romania nu au acces la […] Sursa articolului: Source