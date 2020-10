Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a revenit miercuri la munca in Biroul Oval, la sase zile dupa ce a fost testat pozitiv pentru COVID-19, ceea ce ridica intrebari cu privire la riscurile de contaminare, transmite AFP. Comportamentul presedintelui SUA, care a parasit spitalul luni seara, atrage atentia…

- Presedintele american Donald Trump nu a mers marti in Biroul Oval, a doua zi dupa revenirea sa din spital, a declarat un purtator de cuvant al Casei Albe, contrazicand un consilier al presedintelui, relateaza AFP. Comportamentul presedintelui american este examinat cu o atentie deosebita, in conditiile…

- Donald Tusk, fostul președinte al Consiliului European, l-a ironizat marți pe Twitter pe Donald Trump din cauza tentativei președintelui american de a minimaliza pericolele reprezentate de coronavirus, relateaza Politico.Trump s-a întors marți la Casa Alba deși nu s-a vindecat de COVID-19,…

- Președintele american Donald Trump, diagnosticat cu COVID-19, a fost externat dupa trei zile petrecute in spital și s-a intors la Casa Alba. Imediat ce a ajuns, Trump și-a scos masca, intr-un moment regizat, pentru a fi fotografiat de jurnaliști. El și-a pus masca in buzunar și așa a intrat in cladire,…

- Prima Doamna a Americii, Melania Trump, a scris, vineri, pe Twitter, ca atat ea, cat și președintele, testați pozitiv pentru COVID-19, se simt bine și ii roaga pe cetațeni sa se asigure ca raman in siguranța, noteaza Mediafax.Melania Trump a scris pe Facebook faptul ca ea și președintele SUA,…

- Presedintele SUA, Donald Trump, si sotia sa, Melania, au COVID-19, a anuntat liderul de la Casa Alba intr-un mesaj publicat pe Twitter. Anterior, Trump confirmase, joi noapte, ca unul dintre principalii sai consilieri, Hope Hicks, fusese diagnosticat cu COVID-19 si ca el si sotia sa Melania urmau sa…

- Presedintele american Donald Trump a declarat joi ca afirmatiile sale privind copiii si COVID -19, retrase cu o zi înainte de Facebook si Twitter, sunt ''perfecte'', relateaza AFP, citata de Agerpres. El a afirmat într-o emisiune radio a conservatorului Geraldo Rivera ca…