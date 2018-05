Stiri pe aceeasi tema

- Vorbind la un summit organizat in capitala Bulgariei, Sofia, despre viitorul tarilor balcanice, Tusk a declarat ca doreste ca Europa sa isi mentina strategia in ceea ce priveste noile politici ale lui Trump si a cerut ca Uniunea Europeana sa fie exclusa in totalitate de la tarifele noi pentru exporturile…

- Donald Tusk, presedintele Consiliului European, a declarat, vineri, ca Uniunea Europeana va adopta mai multe masuri impotriva Rusiei, in contextul crizei generate de atacul neurotoxic care l-a vizat pe un fost spion rus din Marea Britanie, informeaza The Associated Press.

- Presedintele sarb Aleksandr Vucici a fost primul sef de stat care i-a transmis un mesaj lui Putin. Recent, Vucici a anuntat ca Serbia va pastra legaturi stranse cu Rusia si nu va impune niciodata sanctiuni impotriva Moscovei, chiar daca negociaza aderarea la Uniunea Europeana. "Va rog sa acceptati felicitarile…

- Premierul spaniol, Mariano Rajoy, intentioneaza sa nu participe la summitul pe care Uniunea Europeana il va desfasura pe 17 mai la Sofia cu tarile din Balcanii Occidentali, daca la aceasta reuniune va lua parte si presedintele Kosovo, informeaza agentia EFE.O declaratie pe acest subiect a…

- Premierul ungar Viktor Orban a anuntat, vineri, ca va solicita Uniunii Europene rambursarea a cel putin jumatate din cheltuielile pentru protejarea frontierelor, care s-au ridicat la peste un miliard de euro pe fondul crizei migratiei, relateaza agentia MTI. Viktor Orban…

