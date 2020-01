Presedintele american Donald Trump a declarat joi ca generalul iranian Qassem Soleimani, ucis in 3 ianuarie intr-un atac american la Bagdad, cauta ''sa arunce in aer ambasada'' SUA, transmite Reuters. ''Am prins un monstru si l-am eliminat. Am facut asta pentru ca incerca sa ne arunce in aer ambasada'', a spus Trump in cadrul unui eveniment organizat la Casa Alba. ''Am facut acest lucru si din alte motive foarte evidente - cineva a murit, unul dintre militarii nostri a murit, au fost oameni raniti foarte grav cu numai o saptamana inainte'', a adaugat…