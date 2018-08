Donald Trump i-ar fi oferit Italiei ajutor in finantarea datoriei publice pentru anul viitor

Italia va primi ajutor financiar din partea SUA, pentru a reusi sa se descurce cu datoria publica in 2019, scrie presa italiana, care anunta ca Donald Trump i-a oferit presedintelui Giuseppe Conte ajutorul, in timpul unei intrevederi recente de la Washington.



Citand, fara a-i numi, trei oficiali italieni de rang inalt, Corriere della Sera sustine ca Trump i-a facut aceasta oferta lui Conte in timpul intrevederii pe care a avut-o cu acesta in iulie, la Washington.



Potrivit cotidianului, premierul a vorbit despre aceasta oferta cu oficiali italieni dupa ce a revenit de la Washington,…