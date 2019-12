Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Donald Trump a criticat joi acțiunile forțelor de securitate din Iran impotriva manifestanților care au participat la protestele organizate in Teheran, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit MEDIAFAX.Liderul de la Casa Alba a reiterat ca Statele Unite vor susține…

- Presedintele american Donald Trump a declarat marti, la summitul NATO, ca analizeaza posibilitatea impunerii unor sanctiuni impotriva Turciei in urma achizitionarii de rachete rusesti S-400, reprosandu-i totodata predecesorului sau Barack Obama ca nu i-a vandut Ankarei rachete americane Patriot,…

- Președintele american Donald Trump a avertizat miercuri ca i-ar putea da in judecata pe cei implicați in investigația privind ingerințele Rusiei in alegerile din 2016, relateaza site-ul agenției Reuters.Citește și: Curtea Constituționala, motivare care arunca in aer alegerile prezidențiale/…

- Donald Trump ar fi spus lui Serghei Lavrov si Serghei Kisliak, in 2017, ca nu era ingrijorat de amestecul Rusiei in alegerile americane, „pentru ca Statele Unite au facut la fel in alte tari“, ceea ce a determinat Casa Alba sa limiteze accesul la aceste declaratii, dezvaluie The Washington Post (WP),…

- Președintele iranian Hassan Rouhani va prezenta un plan pentru securitate și cooperare in Golful Persic in cadrul reuniunii Adunarii Generale a Națiunilor Unite, care va avea loc saptamana aceasta la New York, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Arabia Saudita și Statele Unite au acuzat Iranul…

- Președintele american Donald Trump a declarat joi pentru reporteri ca este dispus sa aiba o noua intrevedere cu liderul nord-coreean Kim Jong-un pentru a relua discuțiile privind denuclearizarea Peninsulei Coreene, relateaza site-ul agenției Reuters.Afirmațiile liderului de la Casa Alba au…

- Președintele american Donald Trump a declarat luni ca s-ar putea intalni cu omologul sau iranian Hassan Rouhani și ca nu ar avea nicio problema cu o astfel de intrevedere, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.Donald Trump a facut aceste afirmații pentru reporterii de la Casa…