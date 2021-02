A fost semnalat un nou atac al fostului președinte Donald Trump la adresa Twitter. In unul dintre primele interviuri de dupa plecarea de la Casa Alba, acordat pentru Newsmax, Trump a declarat ca Twitter este “plictisitor”. Acesta in contextul in care contul sau de pe rețeaua sociala a fost suspendat in luna ianuarie, dupa asaltul asupra Capitoliului. Chestionat la Newsmax in legatura cu o posibila revenire a sa pe rețelele sociale, fostul lider american a precizat ca, in acest moment, poarta negocieri „cu mai multe persoane”. Trump nu a exclus insa nici posibilitatea de a avea propriul site de…