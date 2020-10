Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump are un cont intr-o banca din China, tara in care a incercat timp de cativa ani sa faca afaceri, pozand in acelasi timp in adversar veritabil al Chinei, spre deosebire, afirma el, de rivalul sau democrat Joe Biden la alegerile din SUA, scrie New York Times (NYT),…

- Magnatul newyorkez in domeniul imobiliar si-a pastrat biroul pe care l-a deschis in China inainte sa fie ales sef al statului american pe toata durata mandatului sau prezidential si a incercat sa incheie un parteneriat cu o importanta societate chineza controlata de statul chinez, dezvaluie cotidianul.…

- Trump il critica pe Joe Biden, adversarul sau in cursa electorala pentru Casa Alba, pentru politica „moale” fata de China. Jurnalistii au descoperit ca presedintele SUA are un cont bancar deschis in aceasta tara.

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat joi ca se opune modificarii regulilor pentru viitoarele sale dezbateri cu Joe Biden, dupa un haotic prim duel televizat, noteaza AFP, potrivit Agerpres.Comisia insarcinata cu organizarea dezbaterilor electorale in Statele Unite a anuntat miercuri…

- Intr-un raport pe care Trump l-a caracterizat drept „fake news”, Times a spus ca presedintele nu a platit impozite pe venit in 10 din ultimii 15 ani pana in 2017, in ciuda faptului ca a primit 427,4 milioane de dolari pana in 2018 din programe de televiziune si alte licente. Informatiile vin…

- Facebook a anunțat marți ca a șters conturi, grupuri și pagini false din China care au publicat conținut legat de alegerile prezidențiale din SUA din noiembrie, potrivit AFP.„Am eliminat 155 de conturi, 11 pagini, 9 grupuri și 6 conturi Instagram pentru încalcarea regulilor noastre…

- Grupul ByteDance a discutat despre vanzarea diviziei americane a TikTok cu posibili cumparatori, intre care Microsoft si Oracle, de cand presedintele Donald Trump a amenintat luna trecuta ca va interzice serviciul daca nu va fi vandut. Trump a dat termen ByteDance pana la jumatatea lunii septembrie…

- Guvernatorul New Yorkului Andrew Cuomo a numit noul coronavirus drept "virus european", intr-un mesaj video adresat Conventiei Nationale Democrate care a inceput luni in Statele Unite, relateaza marti dpa. "Actualul nostru guvern federal este disfunctional si incompetent. Nu a putut lupta…