Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a postat pe Twitter fotografia unui caine care i-a insotit pe militarii americani in raidul din weekend care a dus la moartea liderului gruparii Statul Islamic, Abu Bakr al-Baghdadi, relateaza Agerpres. Liderul de la Casa Alba a refuzat sa spuna și numele cainelui,…

- Autoritațile americane au difuzat, luni, primele imagini cu locul distrus in care a fost ucis liderul gruparii teroriste Stat Islamic. Anunțul a fost facut duminica, de președintele american Donald Trump. Potrivit acestuia, Abu Bakr al-Baghdadi s-a aruncat in aer cu o vesta exploziva, luand viața și…

- Conform rapoartelor, liderul Statului Islamic, Abu Bakr al-Baghdadi, a fost ucis intr-o operațiune militara americana din nord-vestul Siriei. Se presupune ca el a detonat o vesta sinucigașa in timpul atacului.

- Liderul gruparii teroriste ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi, a fost ucis intr-un raid american in nord-vestul Siriei. Donald Trump a confirmat informația in cadrul unei conferințe de presa. Președintele american a urmarit live operațiunea in care liderul Statului Islamic a fost omorat.

- Liderul organizației teroriste Stat Islamic, Abu Bakr al-Baghdadi, a murit in timpul nopții trecute. Presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat ca liderul ISIS si-a detonat vesta cu explozibili pe care o avea asupra sa. Acest lucru s-a intamplat in timpul unor operațiuni care il vizau in nord-vestul…

- Liderul gruparii teroriste Stat Islamic, Abu Bakr al-Baghdadi, ar fi fost ucis de forțele americane. Armata SUA ar fi condus o operațiune militara impotriva liderului organizației teroriste ISIS Abu Bakr al-Baghdadi, potrivit presei americane. CNN citeaza surse potrivit carora liderul a fost ucis in…

- Citand oficiali de rang inalt din domeniul apararii si inca o sursa informata in legatura cu acest subiect, CNN afirma ca al-Baghdadi ar fi fost ucis intr-un raid coordonat de armata SUA in nord-vestul Siriei, dar confirmarea oficiala va veni dupa testele ADN si dupa cele biometrice. Oficialii din…

- Liderul gruparii jihadiste Statul Islamic (SI), Abu Bakr al-Baghdadi, a fost vizat de o operatiune militara in Siria si ar fi fost ucis, au relatat sambata media americane, cu cateva ore inainte de un anunt "f...