- Primarul Dominic Fritz a declarat in aceasta seara, intr-o intervenție la Digi24, ca rata de infectare ar trebui sa fie un criteriu de acordare a dozelor de vaccin anti-coronavirus. Edilul-șef al Timișoarei a mai precizat ca Timișoara este aproape de 5 cazuri la mia de locuitori, deci una ridicata și…

- La scurt timp dupa ce a anunțat ca a gasit 17 spații publice și private in Timișoara pentru a doua etapa a procesului de vaccinare anti-COVID 19, primarul Timișoarei cere bani de la Guvern ca sa poata asigura funcționarea lor. Dominic Fritz a declarat, marți, ca deschiderea tuturor celor 17 centre din…

- Avocatul Poporului (AP) le cere ministrului Sanatatii, Vlad Voiculescu, directorului STS, Ionel-Sorin Balan, si presedintelui Comitetului national de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva COVID-19, Valeriu Gheorghita, informatii suplimentare referitoare la campania de imunizare…

- Romania a primit, miercuri dimineața, inca 150.000 de doze de vaccin anti-coronavirus, din cota pe care o are repartizata pentru luna aceasta prin mecanismul comun al Uniunii Europene. Dintre acestea, 40.000 de doze au fost aduse in București cu o aeronava care a aterizat pe aeroportul Henri Coanda…

- Aproximativ 1500 de medici si 4500 de asistenti medicali urmeaza sa fie implicati in campania de vaccinare anti-COVID care urmeaza sa inceapa anul viitor in Romania, a afirmat col. dr. Valeriu Gheorghita, presedintele Comitetului national de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva SARS-CoV-2.…

- Autoritațile au stabilit ca Institutul Cantacuzino va stoca și va distribui vaccinul anti-Covid. „S-a stabilit un hub central, un centru de stocare central și anume Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militara Cantacuzino. De la nivelul caruia se va distribui mare parte a vaccinurilor…

- Numarul de persoane din judetul Timis confirmate cu COVID-19, in ultimele 24 de ore, a fost de 405, dintre care 207 sunt din Timisoara. In ziua precedenta au fost 343 de infectari, in conditiile in care au fost mai mult teste. Astfel, in ultimele 24 de ore au fost efectuate 1.668 de teste, mult mai…

- In prima sa conferința de presa in calitate de primar al Timișoarei, Dominic Fritz a abordat problema pandemiei de coronavirus și a precizat ca suntem la o rata de infecție la aproape 6 la mia de locuitori in Timișoara. „Este puțin probabil ca vom putea evita o carantinare a Timișoarei și a zonei periurbane.…