Stiri pe aceeasi tema

- Economie A fost publicata LISTA celor 114 proiecte finanțate prin Programul „Anghel Saligny” pentru județul Teleorman septembrie 1, 2022 17:26 Ministerul Dezvoltarii a publicat astazi lista obiectivelor de investiții in rețeaua de apa, canalizare și drumuri, finanțate de la bugetul de…

- “In ceea ce priveste partea de contracte de finantare, aici pot sa-mi iau un angajament ca in urmatoarele zece zile primele contracte de finantare vor fi semnate. Stiti procedura: in urma ordinului de aprobare a listei obiectivelor de investitii, autoritatile locale trebuie sa incarce in platforma ministerului…

- Lista obiectivelor de investiții finanțate de Ministerul Dezvoltarii, prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny”, a fost finalizata pentru alte patru județe și este publicata pe pagina ministerului, inclusiv pentru

- Peste 30 de strazi din Municipiul Focșani vor fi reparate prin PNI „Anghel Saligny”! Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației a anunțat alocarea a 43 de milioane de lei pentru reabilitarea și resistematizarea a peste 30 de strazi din Municipiul Focșani, prin Programul Național de…

- Judetul Constanta a primit 1.135.252.021 lei, iar judetul Tulcea 1.063.371.387 lei prin Programul de Investitii "Anghel Saligny", finantat exclusiv din fonduri de la buget In judetul Constanta au fost aprobate 107 obiective de investitii Pentru judetul Tulcea au fost aprobate la finantare 84 de obiectiveIn…

- DEMARARE… Ministerul Dezvoltarii pregatește semnarea primelor contracte finanțate prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, a anunțat ministrul Cseke Attila. Deocamdata, Vasluiul nu se afla pe lista județelor unde listele cu obiectivele de investiții au fost finalizate. Incepand de luni,…

- Primaria Buzau va primi 43 de milioane de lei prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, iar suma va fi utilizata pentru reabilitarea a 14 strazi din municipiu. Potrivit unui anunț facut de viceprimarul Ionuț Apostu, la Buzau vor sosi fonduri importante, care vor fi direcționate catre infrastructura…

- Primaria Cosesti a primit, prin Programul National de Investitii „Anghel Saligny”, o finanțare importanta pentru a realiza proiectul „Modernizarea și extinderea sistemului de canalizare in satele Petrești, Coșești, Pacioiu și Leicești”. La momentul depunerii cererii de finanțare, in toamna lui 2021,…