Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de persoane au donat paturi și pilote, luni, pentru bolnavii din spitalele timișorene care ingheața in spitale, in urma unui apel lansat pe Facebook de catre Liga Vest. Oamenii au dus pilote noi la Clinica de Oncologie a Spitalului Municipal in cadrul acțiunii „Caldura din suflet” – Protestul Paturilor.…

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a declarat, vineri, la Timisoara, ca nu este nevoie in acest moment sa ne pregatim pentru razboi, deoarece "nu este cazul ca Romania sa intre in razboi, asa cum uneori vedem in fake news-uri". "Nu este cazul, si as vrea sa precizez asta pentru ca populatia…

- „Nu este cazul, si as vrea sa precizez asta pentru ca populatia sa stie foarte bine, nu este cazul ca Romania sa intre in razboi, asa cum uneori vedem in fake news-uri. Acum doua zile, secretarul general NATO, Stoltenberg, a spus ca NATO, in cazul unei interventii in Ucraina a Federatiei Ruse, nu va…

- Romania are analfabeți funcțional care primesc bursa de merit. Cel puțin așa reiese dintr-o statistica a Bancii Mondiale, care a constatat ca aproape 50% dintre elevi romani nu ințeleg ce citesc sau nu pot face calcule simple. In același timp, 53% dintre elevi sunt bursieri de merit.

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz (USR), a transmis o scrisoare deschisa premierului Nicolae Ciuca si parlamentarilor de Timis, in care face apel la gasirea unor solutii pentru sistemul centralizat de incalzire, avand in vedere "explozia" preturilor la gazele naturale, anunța news.ro.…

- Creșterea prețurilor a devenit o problema reala in intreaga lume. Putem cauta sursele inflației aproape peste tot, dar lumea acorda atenție in principal creșterii prețurilor la energie – arata, intr-o analiza de piața, casa de brokeraj pe burse internaționale XTB Romania. Aceasta este o problema in…

- Speranta de viata la nastere in Romania, si asa penultima din Europa, a scazut in medie cu 1,4 ani in timpul pandemiei de COVID-19 – dublu fata de media europeana, de 0,7 ani, potrivit unui raport oficial privind Starea Sanatatii in Uniunea Europeana. In acelasi timp, avem multi adolescenti obezi si…

- Primarul Timisoarei, Dominic Fritz, a anuntat ca in primavara anului viitor o companie din Germania va incepe productia de biciclete. Anuntul vine inainte de inaugurarea celei mai mari fabrici de biciclete din Europa de Est, pusa pe picioare de italieni in orasul de pe Bega.