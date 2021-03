Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a fost pus intr-un supermarket sa aleaga intre Dumnezeu sau virus: „cred ca aceasta intrebare este simbolul capcanei intinse pentru societatea noastra”. Protestele impotriva restricțiilor au fost deturnate spre naționalism, xenofobie și antisemitism, spune acesta.…

- Protestele impotriva restricțiilor au fost deturnate spre xenofobie și naționalism, este de parere primarul Timișoarei. Dominic Fritz a declarat ca e foarte clar ca toate aceste masuri restrictive luate peste tot in lume au creat o frustrare sociala, o presiune economica și o neliniște. „Cred ca aceste…

- Jandarmii brasoveni au aplicat, in urma protestelor anti-restrictii de luni seara, un numar de 60 de sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 30.000 de lei si au constatat doua infractiuni, a transmis, marti, IJJ Brasov, informeaza Agerpres. Conform sursei citate, in urma manifestatiilor…

- Persoanele care au instigat la violenta la protestele de luni seara impotriva noilor masuri luate de autoritati pentru prevenirea raspandirii SARS-CoV-2 trebuie sa plateasca, a transmis prefectul Capitalei, Alin Stoica.

- Sute de persoane vor fi amendate pentru ca au participat la protestele organizate, in Bucuresti, Timisoara si alte orase mari din tara, impotriva restrictiilor impuse pentru combaterea coronavirusului. Mii de persoane au participat, duminica seara si in noaptea de duminica spre luni, la proteste organizate…

- Premierul Florin Cițu a declarat luni, cu privire la protestele care au avut loc duminica in Romania impotriva restricțiilor, ca ii ințelege pe oameni ca au obosit, insa legea trebuie respectata. „Avem opinii diferite. Pentru mine important este sa continue campania de vaccinare, este important…

- Un numar destul de mare de timișoreni s-au adunat in mod spontan in centrul Timișoarei pentru a demonstra impotriva resticțiilor impuse de pandemie. Ulterior, primarul Dominic Fritz a primit o vizita nocturna neașteptata, protestatarii deplasandu-se la domiciliul acestuia, unde au strigat ”Demisia”.…

- Demonstratiile din orasul german Kassel (landul Hessa) impotriva restrictiilor legate de COVID-19 au degenerat sambata in violente intre politie si protestatari, transmite dpa. Politia a afirmat ca mai multe mii de persoane s-au adunat in centrul orasului Kassel pentru un protest neautorizat, in pofida…