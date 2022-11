Stiri pe aceeasi tema

- Dominic Fritz a vorbit azi despre starea actuala a aprovizionarii Colterm la inceput de sezon rece. Edilul e optimist in privinta capacitatii companiei de termoficare de a face fata la provocarile iernii, considerand ca e „pe un drum bun”, dupa ce ar fi platit gazul in avans pe luna noiembrie, iar stocurile…

- „Am fost astazi chemat ca martor intr-un dosar in rem instrumentat de DNA. Asta inseamna un dosar unde nu exista autor identificat. Atat eu, cat si colegii mei colaboram pe deplin cu organele de ancheta pentru a elucida toate neclaritatile. Va reamintesc ca aceasta administratie a depus nu mai putin…

- Este declaratia facuta de primarul comunei Piatra Soimului, Neculai Nicorescu, caruia i-am cerut parerea legata de o propunere de modificare a codului administrativ. Mai exact, este vorba despre infiintarea asa-numitelor consortii administrative, proiect de lege ce va fi discutat in sedinta de Guvern…

- In ultima Ordonanta a Guvernului privind energia, societatile de termoficare, asa cum este Colterm, nu au mai fost trecute pe lista beneficiarilor de preturi plafonate. Acest lucru ar putea avea consecinte extrem de grave, societatile de profil fiind aruncate in colaps, iar orasele in frig, arata senatorul…

- Terenurile au suprafete cuprinse intre 200 si 12.000 mp Mai multe terenuri intravilane din localitatea Cuza Voda sunt scoase la vanzare de catre unitatea administrativ teritoriala. Conform anuntului de participare publicat la inceputul lunii in Monitorul Oficial al Romaniei, terenurile se afla pe raza…

- Dominic Fritz a precizat ca societatea de termoficare din Timisoara, Colterm, nu a incheiat inca un contract pentru furnizarea de gaze naturale, iar aceeasi situatie se regaseste si in alte orase si municipii din tara. ”Stiti foarte bine ca Colterm nu a incheiat inca un contract de gaz pentru toata…

- Timisoara strange carbune pentru la iarna, ajutandu-se de gara din Motru, dar are probleme mari cu gazul. Dominic Fritz a vorbit azi despre problemele grave din energie. Colterm nu a reusit sa incheie un contract cu un furnizor de baza, nici macar cu o companie de stat. De asemenea, problemele si de…

- Edilul capitalei, Ion Ceban, va candidat la al doilea mandat de primar de Chișinau. Despre aceasta a anunțat in cadrul emisiunii Puterea a Patra. „Avem de finalizat foarte multe proiecte incepute, proiecte mari și importante pentru municipiul Chișinau”, a spus Ceban.