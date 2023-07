Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Dominic Fritz anunța ca va sesiza Consiliul Național pentru Combaterea Discriminarii dupa ce a fost numit, intr-un videoclip postat vineri de omul de afaceri Dan Dinu, „lepra de pui de nazist”. Contrele intre cei doi nu sunt chiar noi, iar de aceasta data au pornit de la faptul ca edilul-șef…

- Un nou scandal a pornit in lumea politico-administrativa timișoreana, dupa ce omul de afaceri Dan Dinu l-a numit pe primarul Dominic Fritz ”lepra de pui nazist”, fața de scandalul in sine a aparut altul, intre social democrații Mihai Ritivoiu și Ion Ardeal Ieremia, tangențial cu primul. Aflați in conflict…

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, și-a exprimat indignarea, pe pagina sa de Facebook, dupa ce un om de afaceri, Dan Dinu, s-a referit la el afirmand ca este ”lepra de pui nazist”. Fritz a anunțat ca se va adresa Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) si va actiona…

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, a anuntat, vineri seara, pe pagina sa de Facebook, ca nu va permite ca un discurs precum cel al omului de afaceri Dan Dinu, care s-a referit la el afirmand ca este ”lepra de pui nazist”, sa devina normalitate la Timisoara. Fritz a precizat ca se va adresa…

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, a anuntat, vineri seara, pe pagina sa de Facebook, ca nu va permite ca un discurs precum cel al omului de afaceri Dan Dinu, care s-a referit la el afirmand ca este ”lepra de pui nazist”, sa devina normalitate la Timisoara, informeaza News.ro.“Lepra de…

- Doua femei notar din București, aflate deja in arest, au fost trimise in judecata pentru eliberarea a zeci de certificate de moștenitor pentru bani. Alaturi de ele au fost trimise in judecata alte 9 persoane, scrie Mediafax.DNA informeaza ca i-a trimis in judecata, in stare de arest preventiv, pe…

- Mediul de afaceri, impecabil organizat in coalitii, asociații, grupuri de lucru, camere de comerț, institute, patronate și altele, vorbește de ani de zile pe tema deficitului de forța umana, atat din punct de vedere cantitativ cat

- Primaria Timișoara a anunțat ca da in judecata o firma deținuta de frații Emil și Marius Cristescu (considerați cei mai bogați banațeni), pentru recuperarea unei sume de peste 11 milioane de lei, reprezentand lipsa de folosința a unui teren din centrul Timișoarei.