- Tribunalul Timis i-a dat castig de cauza omului de afaceri din Timisoara Dan Dinu in procedul pe care l-a intentat primarului municipiului, Dominic Fritz, dupa ce edilul a emis o dispozitie de inchidere a berariei detinuta de Dinu, pe motiv ca aceasta tulbura linistea publica. Omul de afaceri a cerit…

- Dominic Fritz anunta ca a inaintat propunerea de demitere a CA al STPT catre Consiliul Local Timisoara. ”Am solicitat azi Consiliului Local sa demita Consiliul de Administratie al Societatii de Transport Public Timisoara. In decizia pe care o vor lua maine, ii invit pe consilierii locali sa se gandeasca…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș (CCIAT) gazduiește prima ediție din acest an a expoziției naționale dedicata industriei mobilei. Sunteți așteptați la Centrul Regional de Afaceri al CCIAT, la finalul lunii martie, pentru a vedea și achiziționa diverse piese de mobilier și decorațiuni.

- Primarul Timisoarei, Dominic Fritz, a solicitat inca 130 de milioane de lei de la Guvern pentru a acoperi costurile termoficarii in Timisoara. ”Pentru ca in Bucuresti exista un contract preferential cu o companie de stat, timisorenii subventioneaza pretul din Bucuresti, in timp ce ei stau in frig. E…

- Partidul Alianța pentru Unirea Romanilor, filiala Timiș, prin prisma Organizației Oamenilor de Afaceri AUR Timiș, a donat astazi 60 de paturi electrice catre cele doua maternitați din Timișoara, Maternitatea Bega și Maternitatea Odobescu. „Fiind sensibili cand vine vorba de nou nascuți, membrii noștri…

- “Astazi am platit rata lunara de 1,7 milioane de lei pe care Primaria o are datorie catre E.ON, pentru gazul consumat in 2014. Da, gazul consumat de Colterm acum 8 ierni. «Nota de plata» trebuie achitata in fiecare luna. Scadenta de plata e ultima zi a lunii. Neplata ei inseamna blocarea conturilor…

- Timișoara arde și Fritz face o comisie paritara! Edilul orașului de pe Bega, acolo unde mii și mii de oameni sufera de frig in case, spitale și școli se lauda pe FB ca a rezolvat o problema importanta: „Avem comisie paritara!“ Copiii se imbolnavesc in școli, pacienții din spitale tremura din tot corpul,…

- Dezastrul din București și Timișoara in asigurarea incalzirii pe timp de iarna pentru cetațeni este ilustrativ pentru incapacitatea manageriala a primarilor susținuți de USR in administrația publica locala, potrivit PSD. „Dezastrul din București și Timișoara in asigurarea incalzirii pe timp de iarna…