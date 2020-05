Stiri pe aceeasi tema

- Material de opinie de Alexandra Smedoiu, Partener Servicii Fiscale și Lider al Serviciilor de Consultanța pentru Sectorul Imobiliar, Deloitte Romania Criza atipica generata de pandemia de COVID-19 afecteaza in mod diferit sectoarele economiei, comparativ cu evenimentele care au generat, in trecut, recesiune.…

- Comenzile noi din industria prelucratoare au crescut, in perioada 1 ianuarie-29 februarie 2020, comparativ cu perioada 1 ianuarie-28 februarie 2019, in termeni nominali, cu 4,6%, potrivit datelor publicate marti de Institutul National de Statistica (INS), potrivit news.ro."In luna februarie…

- Pepe trece printr-o perioada mai grea, fara concerte și fara alte activitați care, inainte de de coronavirus, ii aduceau venituri financiare frumoase. Artistul petrece acum mai mult timp alaturi de familie, alaturi de soția sa și de cele doua fiice, Rosa și Maria. Citește și: Afacerile vedetelor,…

- Activitați desfașurate de polițiștii specializați in investigarea criminalitații economice la nivelul județului Calarași. Polițiștii au acționat la verificarea agenților economici din domeniul servirii și consumului de produse alimentare și bauturi in cadrul restaurantelor, hotelurilor, cafenelelor…

- CFR Calatori nu va emite tichete de calatorie pentru orasul Tandarei, decat pentru o anumita categorie de persoane precum cele care desfașoara activitați economice, in zona, dar și pentre cadrele medicale sau cele din domeniul apararii naționale.Ieri, potrivit Ordonanței Militare numarul 7, orașul Țandarei…

- Grupul de lucru aflat sub coordonarea Cancelariei prim-ministrului va analiza astazi, de la ora 16.00, un nou pachet de masuri economice. Grupul de lucru se întrunește pentru clarificari și pentru noi soluții, potrivit șefului Cancelariei Ionel Danca."Vom continua consultarile cu…

- Dupa Ford Craiova, inca o fabrica trimite acasa mii de angajați, din cauza COVID-19. Fabrica Pirelli Slatina isi suspenda activitatea in perioada 23-31 martie Fabrica Pirelli Slatina isi suspenda temporar activitatea, in perioada 23 - 31 martie, in contextul pandemiei de coronavirus, dar si din cauza…

- Primaria Cluj-Napoca, in aplicarea Hotararii nr. 6 din 09.03.2020 privind aprobarea unor masuri suplimentare de combatere a noului Coronavirus emisa de Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgența și a solicitarii RADP Cluj-Napoca, dispune suspendarea Pieței de Vechituri (Oserul) in perioada…