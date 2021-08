Doljean arestat pentru violență în familie și lipsire de libertate Polițiștii din Barca au reținut pentru 24 de ore un barbat de 48 de ani, din localitate, banuit de comiterea infracțiunilor de violența in familie, violare de domiciliu și lipsire de libertate in mod ilegal. Din cercetarile efectuate de polițiști s-a stabilit ca barbatul in cauza, in dimineața zilei de ieri, ar fi patruns in curtea locuinței unei femei de 62 de ani, din comuna Barca, de unde, prin violența, ar fi luat cu forța o femeie de 42 de ani, impotriva voinței sale, pe care ar fi urcat-o intr-un autoturism, plecand intr-o direcție necunoscuta. In urma activitaților specifice desfașurate… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

