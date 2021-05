Stiri pe aceeasi tema

- Restaurante si baruri din Centrul istoric al Craiovei si din Parcul “Nicolae Romanescu” au fost amendate de politisti in ultimele doua zile pentru organizarea de activitati de tip club/discoteca, care sunt interzise in aceasta perioada. Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Dolj, politisti…

- Politisti, precum si reprezentanti ai altor autoritati, au efectuat controale, vineri si sambata noaptea, in Centrul Vechi si alte zone ale Craiovei, in cluburi, baruri si terase, in contextul gestionarii cazurilor de infectie cu noul Coronavirus, informeaza Politia Capitalei. Operatori economici care…

- Un barbat de 28 de ani din Cetate, urmarit international pentru furturi comise in Austria, a fost depistat de politisti si retinut, potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Dolj. Potrivit primelor informații oferite de reprezentanții IPJ Dolj, polițiști din cadrul Serviciului de Investigații…

- In cursul acestei zile mai multe persoane au fost sancționate de polițiști, deoarece participau in plina pandemie la o inmormantare de pe strada Riului, din Craiova, fara sa respecte prevederile legale in contextul pandemiei de Covid 19. Potrivit primelor informații oferite de reprezentanții IPJ Dolj,…

- Aproape 50 de persoane s-au adunat seara trecuta pe strada Constantin Brancovanu din Craiova pentru a participa la un priveghi. Polițiștii craioveni au amendat 25 de persoane pentru ca au incalcat masurile individuale de protecție. Potrivit primelor informații oferite de reprezentanții IPJ Dolj, in…

- Zeci de tineri au petrecut, sambata seara, intr-un local din centrul vechi al Craiovei. Pe imaginile transmise live de catre unul dintre participanți se observa ca aceștia nu poarta masca de protecție, iar distanțarea sociala nu este respectata. In urma verificarilor, poliția a dat mai multe amenzi,…

- Politisti din cadrul Sectiei 13 Rurala Segarcea au retinut pentru 24 de ore un barbat de 37 de ani, din comuna Valea Stanciului, banuit de comiterea infractiunii de incalcarea ordinului de protectie. Din cercetarile efectuate de politisti, cel in cauza ar fi incalcat in cursul zilei de ieri, de trei…