Actrita Rodica Mandache si actorul Mircea Rusu au fost premiati pentru intreaga activitate in cadrul Galei Premiile UNITER pentru anul 2019, organizata luni seara, la Craiova, in Parcul "Nicolae Romanescu". "Teatrul National 'Marin Sorescu' implineste 170 de ani de la infiintare, UNITER-ul implineste 30 de ani de la infiintare. Aceasta coincidenta fericita ne-a facut sa ne gandim impreuna cu colegii nostri din teatru de-aici sa facem gala in luna mai, dar luna mai a fost luna in care a trebuit sa ne supunem unor reguli noi, unui virus buclucas, astfel incat am avut spaima de-a nu putea…