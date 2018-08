Stiri pe aceeasi tema

- Angajatii Administratiei Bazinale de Apa (ABA) Jiu au actionat in ultimele 24 de ore continuand evacuarea apei clare, curate, prin pompare, din groapa sapata, impermeabilizata cu geotextil, la punctul de la Preajba si dirijarea acesteia in aval, in urma deraierii ...

- In data de 12 august 2018, in urma deraierii unui tren transport marfa ale carui vagoane transportau biodiesel pe linia C.F., magistrala București - Craiova, in zona podului C.F. din localitatea Carcea, județul Dolj, pe sensul de deplasare spre Craiova, s-au constatat scurgeri de substanțe. …

- Potrivit unui comunicat transmis, marti, de ANAR, dupa incidentul de duminica in care a fost implicat un tren de marfa care transporta biodiesel pe magistrala Bucuresti - Craiova, in zona podului CF din localitatea Carcea, judetul Dolj, pe sensul de deplasare spre Craiova, s-au constatat scurgeri…

- Administratia Bazinala Apa Jiu a instalat 19 baraje absorbante pentru neutralizarea biodieselului provenit din cele sapte vagoane cazute in rapa ale trenului care a deraiat duminica dimineata , in zona podului C.F. din localitatea Carcea, judetul Dolj, informeaza AN "Apele Romane"printr-un comunicat…

- Echipaje ale Administratiei Bazinale de Apa Jiu si ISU Dolj actioneaza cu utilaje si material absorbant pentru ca biodieselul care s-a scurs din trenul deraiat duminica dimineata in zona localitatii Carcea sa nu ajunga intr-un parau care trece prin apropiere. Potrivit ABA Jiu, distanta…

- Politistii au constatat ca mecanicul trenului de marfa care a deraiat duminica dimineata in zona localitatii Carcea, judetul Dolj, dupa ce a intrat pe un fir de cale ferata care se afla in reparatie, se afla sub influenta bauturilor alcoolice. Potrivit datelor furnizate AGERPRES de catre reprezentantii…

- Un barbat care se afla pe acoperișul unei hale a cazut in gol de la o inalțime de 6 – 7 metri, dupa ce placa de isopan pe care se afla a cedat sub greutatea omului. ITM Dolj susține ca ...

- Administratia Bazinala de Apa (ABA) Jiu intervine marti, in zona podului peste raul Jiu de la Valea Stanciului, pentru a neutraliza unda de poluare de pe raul Jiu, produsa luni seara din cauza unei avarii la o conducta a OMV Petrom, potrivit ABA Jiu. Reprezentantii ABA Jiu si OMV Petrom…