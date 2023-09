Doliu uriaș la Dinamo! Un fost mare fotbalist al clubului s-a stins din viață "S-a stins din viața Doru Popescu. Sincere condoleanțe! A plecat dintre noi fostul atacant Doru Popescu, 74 de ani, 22 de goluri inscrise in 88 de meciuri de Liga 1 pentru Dinamo, intre 1969 și 1973. Nascut pe 29 martie 1949 la Baia de Arama, in Mehedinți, Doru Popescu a caștigat la inceputul anilor '70 doua titluri de campion cu Dinamo, in 1971 și 1973. https://www.romaniansoccer.ro/players/5025/doru-popescu.htm Un meci memorabil facut de Doru Popescu in tricoul alb-roșu a fost in 1970, in primul tur al Cupei Campionilor Europeni, impotriva echipei Spartak Trnava, campioana Cehoslovaciei la… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

