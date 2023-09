Stiri pe aceeasi tema

- Rusia intentioneaza sa provoace o criza alimentara la nivel mondial prin faptul ca nu a reinnoit acordul privind exportul de cereale din Ucraina prin Marea Neagra, a afirmat, joi, ministrul Afacerilor Externe, Luminita Odobescu, inainte de Consiliul Afaceri Externe (CAE), care are loc la Bruxelles.„Vreau…

- Victoria Amelina, scriitoare ucraineana premiata, care s-a ocupat de cercetarea crimelor de razboi si a fost ranita saptamana trecuta in urma unui atac cu rachete rusesti asupra unui restaurant, a incetat din viata, a anuntat grupul pentru libertatea de exprimare PEN, potrivit The Guardian.Victoria…

- Ryan Mallett, fost jucator in Liga profesionista de fotbal american (NFL), a incetat din viata la varsta de 35 de ani, inecandu-se cand era in vacanta in statul Florida, informeaza televiziunea canadiana RDS.Ryan Mallett a jucat pe postul de quarterback in NFL timp de cinci ani, intre 2011 si 2016,…

- Doi dintre cei mai cunoscuți miliardari din domeniul tehnologiei, Elon Musk și Mark Zuckerberg, au fost de acord sa se lupte intr-un meci in cușca.Elon Musk a postat un mesaj pe platforma sa de socializare Twitter in care a precizat ca este "gata pentru o lupta in cușca" cu Mark Zuckerberg, conform…

- Jucatorul norvegian de tenis Casper Ruud, locul 4 mondial, nu va mai evolua pana la turneul de la Wimbledon.Casper Ruud are nevoie de o pauza dupa ultima sa epopee de la Roland Garros. Invins duminica trecuta de un Novak Djokovici de neatins, norvegianul ar fi trebuit sa revina in competitie la Halle…

- Anthony Le Tallec, fotbalist francez care a jucat in 2017 la Astra Giurgiu, a povestit joi pe Instagram ca a fost martor la atacul comis de un refugiat sirian asupra unui grup de copii mici intr-un parc din apropierea lacului din Annecy, in sud-estul Frantei.In timp ce fostul sportiv alerga pe langa…

- Ministrul ucrainean de Externe Dmitro Kuleba anunta ca i-a cerut miercuri, intr-o convorbire la telefon, secretarului general al NATO Jens Stoltenberg, pe tema summitului Aliantei Nord-Atlantice prevazut in iulie in Lituania, "cele mai bune garantii in vederea evitarii unor viitoare razboaie", relateaza…