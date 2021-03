DOLIU. Medic mureșean de renume mondial, decedat în SUA Reputatul medic reghinean Adrian Lobonțiu, considerat unul dintre pionierii chirurgiei robotice din Europa, s-a stins din viața in SUA, la varsta de 54 de ani. Trista veste a fost data de soția sa marți, 9 martie, pe rețeaua de socializare Facebook: "Cu profund regret va anunț ca soțul meu, dr. Adrian Lobonțiu a incetat fulgerator … Post-ul DOLIU. Medic mureșean de renume mondial... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

