Stiri pe aceeasi tema

- Doliu in politica romaneasca! Neculai Stratulat a murit infectat cu COVID-19. Medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața primarului PSD al comunei Balușeni din județul Botoșani.

- Este doliu in lumea medicala din Romania! Un renumit medic de la Spitalul Universitar de Urgența din Capitala s-a stins din viața luni seara, dupa șase saptamani de lupta impotriva noului coronavirus. Anunțul, facut marți dimineața, a cutremurat intreaga țara.

- Viața traita de botoșaneni in ultimele doua luni, transpusa intr-un tablou creionat pe intreg globul pamantesc, a semanat izbitor cu un scenariu de film. Un paradox, am putea spune, avand in vedere ca in trecut, fara excepții, viața reala era sursa principala de inspirație a cinematecii.

- Un medic de la Spitalul Judetean Mavromati din Botosani, infectat cu COVID-19, a murit la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi. Potrivit Grupului de Comunicare strategica, medicul, o femeie de 68 de ani, cu specialitatea medicina interna, era contact cu caz confirmat in 23.03. Primele probe pentru…

- Un medic de la Spitalul Judetean Mavromati din Botosani, infectat cu COVID-19, a murit la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi.Citește și: Dintr-o modesta familie iugoslava a ajuns prima doamna a Americii: povestea de 50 de ani a Melaniei Trump „Decesul unui medic (femeie) din Botoșani…

- Nelu Balasoiu a fost diagnosticat in 18 aprilie cu Covid-19. La scurt timp dupa confirmarea cruntului diagnostic, interpretul de muzica populara a suferit un atac vascular cerebral. „Din pacate, tatal meu a incetat din viața in aceasta dimineața, in urma atacului vascular suferit saptamana trecuta!…

- Eddie Cotton, unul dintre cei mai renumiti arbitri de box din Statele Unite, a incetat din viata vineri, la varsta de 72 de ani. Intre partidele conduse din ring se numara și disputa istorica dintre Lennox Lewis și Mike Tyson Unul dintre cei mai cunoscuți arbitri de peste Ocean, americanul Eddie Cotton…