Doliu în lumea teatrului din România. A murit actorul care slăbise 80 de kilograme acum un an Este doliu in lumea teatrului din Romania dupa ce un celebru actor a decedat. A murit actorul care slabise 80 de kilograme acum un an. Nu se cunosc pana la acest moment cauzele decesului. Despre ce actor este vorba, vedeți in randurile de mai jos. Doliu in lumea teatrului romanesc. Actorul celebru a murit dupa […] The post Doliu in lumea teatrului din Romania. A murit actorul care slabise 80 de kilograme acum un an appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

