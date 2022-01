Stiri pe aceeasi tema

- Doliu in automobilismul sportiv din Romania, dupa ce unul din marii iubitori ai sportului auto, Bela Sarosi, a trecut alaturi de lista de campioni in lumea veșnica a sportului auto. „Pasionat de lumea sportului cu motor de o viața, acesta a trait si a slujit cu cinste pasiunea pe care a indragit-o atat…

- Fostul campion mondial de kickboxing Frederic Sinistra a decedat la varsta de 41 de ani, la locuinta sa din Ciney (Belgia), in urma unui complicatii produse de Covid-19, relateaza presa internationala, potrivit Agerpres. Triplul campion mondial a refuzat sa accepte ca a contractat virusul si a decedat…

- Lumea sportului trece din nou prin momente cumplite. Un participant la trei editii ale Jocurilor Olimpice de iarna s-astins din viata la varsta de 37 de ani, scrie realitateasportiva.net. Sportul mondial a primit o veste tragica in momentul in care s-a aflat ca britanicul Adam Joseph Rosen, care a concurat…

- "Cu sufletul incarcat, va anuntam ca prietenul si partenerul nostru Carlos Marin a murit. Prietenii, rudele si fanii ii vor simti lipsa. Nu va mai exista o alta voce si un spirit ca ale lui Carlos", se arata intr-un anunț postat pe contul de Twitter al cvartetului.Carlos Marin era diagnosticat cu Covid…

- Baschetbalistul Stevan Jelovac a murit, duminica, la varsta de 32 de ani, informeaza presa locala.Legitimat in Grecia, la AEK Atena, jucatorul sarb a suferit un accident vascular cerebral la data de 14 noiembrie, chiar in timpul unui antrenament.Stevan Jelovac a fost transportat la spital, unde a fost…

- Kennedy a castigat de trei ori Cupa Campionilor Europeni in tricoul echipei Liverpool in anii 1977, 1978 si 1981, Cupa UEFA (1976) si cinci titluri, pe langa alte trofee. El a fost transferat in 1974 de la Arsenal, echipa la care a debutat in fotbalul profesionist (1968).La ”tunari”, Kennedy a contribuit…

- Vermeșan s-a aflat in echipa administrativa a clubului Elba la promovarea din 1987, de cand Timișoara este prezenta neintrerupt in elita baschetului masculin. Avea 69 de ani, dintre care peste 30 i-a dedicat baschetului, in diverse poziții administrative.Adrian Vermeșan a fost director sportiv in 2010…

- Lumea teatrului plange o mare personalitate, care s-a stins din viața la numai 53 de ani, rapusa fiind de virusul COVID-19. Despre cine este vorba, mai exact. Lovitura grea pentru Romania. Directoarea teatrului sucevean a murit de COVID la 53 de ani Doliu in teatrul din Suceava. Carmen Veronica Steiciuc…