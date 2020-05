Stiri pe aceeasi tema

- Little Richard, parinte fondator al rock and roll-ului, a murit sambata la varsta de 87 de ani, a anuntat revista Rolling Stone, conform news.ro.Fiul muzicianului, Danny Penniman, a confirmat decesul pentru Rolling Stone, dar cauza mortii ramane necunoscuta. Incepand cu "Tutti Frutti"…

- Sam Lloyd, cunoscut pentru rolul avocatului Ted Buckland din serialul “Scrubs”, a murit pe 30 aprilie, in Los Angeles. Avea 56 de ani.Actorul fusese diagnosticat in iarna lui 2019 cu o tumora cerebrala inoperabila.

- Veste trista in lumea universitara. Conf. univ. dr. Ioan Pascuta, de la Facultatea de Sociologie si Psihologie din cadrul Universitații de Vest din Timișoara, cu o prezenta de cateva decenii in sociologia...

- In varsta de 78 de ani, actrita Olga Bucataru a murit in urma unui infarct. Aceasta a jucat numeraose piese aflate in regia unor maestri precum Alexa Visarion sau Catalina Buziuanu si a jucat in filme regizate de Sergiu Nicolaescu sau Radu Mihailescu. In 2002 Olga Bucataru a fost decorata cu Ordinul…

- Fostul atlet italian Donato Sabia, finalist in proba de 800 de metri la doua editii ale Jocurilor Olimpice, a incetat din viata din cauza coronavirusului, la varsta de 56 de ani, a anuntat, miercuri, Comitetul Olimpic Italian (CONI).CONI a precizat ca Sabia era de cateva zile la terapie intensiva…

- Actorul Andrew Jack, cunoscut pentru rolul generalului din Rezistenta Caluan Ematt din franciza „Razboiul stelelor/ Star Wars franchise”, dar si ca unul dintre cei mai mari antrenori de dialecte de la Hollywood,...

- Actorul franco-suedez Max von Sydow a decedat la varsta de 90 de ani, dupa cum a anunțat soția sa. El a jucat in multe filme alaturi de marea vedeta Ingmar Bergman. Ultimul sau rol l-a avut in serialul "Gam...