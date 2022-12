Stiri pe aceeasi tema

- Pablo Milanes, cantarețul de origine cubaneza, a murit in Spania. Conform informaților, se afla sub tratament pentru cancer la sange. Avea 79 de ani. Artistul a contribuit la fondarea mișcarii cubaneze „nueva trova” și a facut un turneu in lume ca ambasador cultural al revoluției lui Fidel Castro. Este…

- Un actor celebru s-a stins din viața! Acesta a fost cunoscut pentru frazele sale: „Ding Dong”, „Well, Hello” și „I Say” din cateva pelicule care au avut un mare succes. Artistul a murit recent la varsta de 98 de ani, dupa o lunga lupta cu boala. Fanii acestuia au ramas cu un gust amar cand […] The post…

- Este zi de doliu in lumea afaceriștilor! S-a stins din viața un nume uriaș, cunoscut și in Romania. Afaceristul a murit la varsta de 78 de ani, iar potrivit primelor informații aparute, acesta a murit pe fondul unei afecțiuni de sanatate cu care s-a confruntat de mai mult timp. O lume intreaga il plange…

- Un anunț tragic a lovit industria muzicala din Romania duminica dupa-amiaza. Nosfe a murit, la varsta de 37 de ani, dupa cum au anunțat cei de la Șatra Benz. Trupa a dat vestea prin intermediul rețelelor sociale, iar informația a ajuns rapid atat la colegii de breasla, cat și la fanii trupei. Cu puțin…

- Pictorul Corneliu Dumitriu a incetat la varsta de 68 ani.Nascut la Radauți Prut, pe 1 iunie 1954, Corneliu Dumitriu nu s-a dezis niciodata de culorile din Lunca Prutului, de animalele fantastice sau peisajele pline de candoare. A purtat, fie in culoare, fie in privire sau in mersul neimitabil, amprenta…

- Actorul Alexandru Arsinel a murit joi la Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti. Acesta se afla internat la Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti din 15 septembrie pentru tratarea unor leziuni cauzate de repaosul prelungit la pat. „Avand in vedere istoricul medical si pentru a-l avea sub o supraveghere…

- E doliu in lumea filmului mondial! Louise Fletcher a murit. Actrița, premiata cu Oscar in anul 1976 pentru interpretarea rolului asistentei in celebrul film „Zbor deasupra unui cuib de cuci”, era in varsta de 88 de ani. Potrivit informațiilor comunicate de familie, artista s-a stins din viața in pace,…

- "James Lovelock a murit ieri (marti - n.r.), la resedinta sa, inconjurat de familie, in ziua in care a implinit 103 ani", se arata in comunicatul familiei, relateaza AFP, preluat de Agerpres."Lumea il cunostea ca pe un pionier, un profet al climatului si inventatorul teoriei Gaia", precizeaza sursa…