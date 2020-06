Stiri pe aceeasi tema

- Dumitru Munteanu, component in generația de aur a Petrolului, a murit vineri, 19 iunie, la 87 de ani. Fostul atacant al ploietenilor era cel mai in varsta supraviețuitor al Petrolului din vremurile de aur. Acesta a fost pe teren la victoria cu Liverpool, 3-1 in Cupa Campionilor Europeni, in 1966. …

- Doliu in teatrul romanesc! Actorul Viorel Comanici a murit pe 5 iunie dupa o lunga suferința. Anunțul a fost facut pe pagina de Facebook a Teatrului Notarra. „Familia Teatrului Nottara a...

- Romania a ramas fara un actor desavarșit. Familia Teatrului Nottara a mai pierdut un coleg, care a pierit la 79 de ani dupa o lunga suferința. Colegii sai de scena au confirmat informația. Doliu in lumea teatrului romanesc. Actorul a murit dupa o grea suferința Spunea despre sine ca este un mare cinefil…

- Vizi Imre, fostul mare baschetbalist al Universitatii Cluj, s-a stins din viata marti noapte la varsta de 83 de ani. Anunțul a fost facut pe pagina de Facebook a clubului de baschet masculin U-BT...

- Gabi Fulga, fostul jucator de la Sport Club Bacau, a incetat din viața luni, la varsta de 59 de ani. Fostul mijlocaș avea unele probleme de sanatate, iar in aceasta dimineața inima lui a incetat sa mai bata. Nascut pe 29 august 1960, la Tamboiești, in județul Vrancea, Gabi Fulga a jucat la echipe…

- Laurentiu „Lalu“ Bucur, o figura importanta a tenisului romanesc in anii '80, membru al echipei de Cupa Davis, multiplu capion national si medaliat cu bronz cu echipa Romaniei la Universiada de la Edmondton (1983), a murit la varsta de 59 de ani.

- Fostul fotbalist si presedinte al Asociatiei Judetene de Fotbal Arad, Adrian Lucaci, a decedat la varsta de 53 de ani, transmite site-ul oficial al Federatiei Romane de Fotbal. "Fost fotbalist, antrenor...

- A murit Andrei Nedelea (26 de ani), actor colaborator al Teatrului “Alexandru Davila” din Pitești. Era internat la spitalul Fundeni din București pentru un transplant de rinichi. Tanarul actor a trecut prin...